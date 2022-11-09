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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Скасування ПДВ на ввезення генераторів та обстріл Краматорська: 259-та доба війни в Україні (онлайн)

Скасування ПДВ на ввезення генераторів та обстріл Краматорська: 259-та доба війни в Україні (онлайн)

РФ гатила з Градів та важкої артилерії по двох громадах району – Марганецькій та Нікопольській Дніпропетровської області.

У Нікополі пошкоджено чотири п’ятиповерхових житлових будинки, чотири приватні житлові будинки.

Росія із зенітно-ракетного комплексу С-300 завдала ударів по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебувало село Лежине та Степненська громада.

Помітний прогрес у просуванні ЗСУ в бік Мелітополя в районі Оріхового та Гуляйполя.

Президент України Володимир Зеленський 8 листопада вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації.

В Україну вдалося повернути тіла 38 захисників.

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00:06 - 09 листопада

Республіканці продовжуватимуть допомагати Україні у разі перемоги на виборах до Конгресу 8 листопада, що відбулися у Сполучених Штатах Америки.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Фейгін Live. На його думку, вони надаватимуть підтримку Україні.

– Вони деякий час поборсаються. Їм знадобиться час на внутрішню логістику, на те, щоб узяти цю більшість, розставити глав, комітетів та інше. А потім колективно видадуть щось на зразок: знаєте, демократи обіцяли лендліз, а ми його реально запустили.

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