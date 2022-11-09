Скасування ПДВ на ввезення генераторів та обстріл Краматорська: 259-та доба війни в Україні (онлайн)
РФ гатила з Градів та важкої артилерії по двох громадах району – Марганецькій та Нікопольській Дніпропетровської області.
У Нікополі пошкоджено чотири п’ятиповерхових житлових будинки, чотири приватні житлові будинки.
Росія із зенітно-ракетного комплексу С-300 завдала ударів по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебувало село Лежине та Степненська громада.
Помітний прогрес у просуванні ЗСУ в бік Мелітополя в районі Оріхового та Гуляйполя.
Президент України Володимир Зеленський 8 листопада вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації.
В Україну вдалося повернути тіла 38 захисників.
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