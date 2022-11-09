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Республіканці продовжуватимуть допомагати Україні у разі перемоги на виборах до Конгресу 8 листопада, що відбулися у Сполучених Штатах Америки.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Фейгін Live. На його думку, вони надаватимуть підтримку Україні.