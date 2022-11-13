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Факти / Україна

На Черкащині під час повітряної тривоги спрацювала ППО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Підтверджено
вибух у Дніпрі

Ввечері 12 листопада на Черкащині пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, а згодом інформацію підтвердив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, вибухи було чутно внаслідок роботи сил протиповітряної оборони.

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На території Черкаської області з 23:24 була оголошена повітряна тривога (небезпека тривала 27 хвилин).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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