Листопад, 12 в 23:52

Ввечері 12 листопада на Черкащині пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, а згодом інформацію підтвердив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, вибухи було чутно внаслідок роботи сил протиповітряної оборони.

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На території Черкаської області з 23:24 була оголошена повітряна тривога (небезпека тривала 27 хвилин).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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