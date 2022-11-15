Укрзалізниця попередила про затримку низки потягів через ракетну атаку РФ – перелік рейсів
У вівторок, 15 листопада, у зв’язку з масованою ракетною атакою окупантів на інфраструктуру України деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Зокрема, через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються наступні рейси:
- №88 Ковель – Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хв;
- №17 Харків – Ужгород затримується на 30 хв;
- №711 Краматорськ – Київ відправився під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хв.
Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ – Перемишль, №750 Ужгород – Київ, безпересадкові вагони Відень – Київ, №772 Хмельницький – Київ, №86 Львів – Запоріжжя, №55 Київ – Рахів.
– Укрзалізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії. Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах. Ситуація контрольована, зберігаємо спокій і продовжуємо рух до перемоги, – повідомили в Укрзалізниці.