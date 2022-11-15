Листопад, 15 в 17:54

У вівторок, 15 листопада, у зв’язку з масованою ракетною атакою окупантів на інфраструктуру України деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зокрема, через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються наступні рейси:

Зараз дивляться

№88 Ковель – Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хв;

№17 Харків – Ужгород затримується на 30 хв;

№711 Краматорськ – Київ відправився під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хв.

Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ – Перемишль, №750 Ужгород – Київ, безпересадкові вагони Відень – Київ, №772 Хмельницький – Київ, №86 Львів – Запоріжжя, №55 Київ – Рахів.