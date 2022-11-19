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Факти / Україна

У Міністерстві економіки назвали збитки від російських атак 15 листопада

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Міністерстві економіки назвали збитки від російських атак 15 листопада

Масований обстріл України ракетами РФ 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він стверджує, що такі втрати економіки внаслідок російських атак є колосальними.

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Крім того, Міністерство економіки спрогнозувало подальше падіння ВВП.

– Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто, внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися, – сказав Гетманцев.

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