У Міністерстві економіки назвали збитки від російських атак 15 листопада
Масований обстріл України ракетами РФ 15 листопада призвів до близько мільярда доларів збитків.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він стверджує, що такі втрати економіки внаслідок російських атак є колосальними.
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Крім того, Міністерство економіки спрогнозувало подальше падіння ВВП.
– Якщо ми говоримо у цифрах ВВП, то Міністерство економіки вже скоригувало свій макропрогноз в бік збільшення падіння ВВП до 39% у жовтні. Тобто, внаслідок атак у жовтні, відповідно у листопаді атаки не зменшилися, а збільшилися. Тому падіння буде продовжуватися, – сказав Гетманцев.