Листопад, 21 в 19:17

Система протиповітряної оборони в Україні є набагато ефективнішою, ніж в Ізраїлі. Так вважає військовий аналітик Олексій Гетьман.

За його словами, ефективність ізраїльської системи Залізний купол переоцінена, оскільки Ізраїль не атакують високоточними ракетами, а територія країни у десятки разів менше, порівняно з Україною.

– Залізний купол – це певна реклама з боку ППО Ізраїлю, вони заявляють про стовідсотковий захист країни від ворожих нападів, але це не відповідає дійсності і є тільки красивою назвою. По-перше, тому що там доволі невелика ділянка кордону, і поставити велику кількість засобів ППО набагато простіше, бо це у десятки разів менше, ніж в Україні. По-друге, Ізраїль ніколи не атакували ракетами Х-101 або Х-555, чи балістичними ракетами Іскандер. По них стріляють некерованими ракетами, щось на кшталт Градів, які доволі легко перехоплюються, – пояснив військовий аналітик.

Гетьман наголосив, що українська ППО перевершує систему в Ізраїлі, оскільки знищує високий відсоток повітряних цілей противника.

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За словами аналітика, наразі Україні не вистачає додаткових зенітно-ракетних комплексів, адже більша кількість забезпечила б щільнішу оборону.

– Відповідно, відсоток збитих ворожих цілей підніметься до 80% або 90%, бо 100%, на жаль, не може перехопити жодна країна. Але той відсоток, який ми перехоплюємо, є набагато вищим, ніж можуть перехопити ППО багатьох країн, навіть країн НАТО, – додав Гетьман.