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Факти / Україна

Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Вертоліт Westland WS-61 Sea King
Фото: Getty Images

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для управління гелікоптерами Sea King, які Лондон планує передати Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії.

– Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівський флот провів навчання на Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості, – йдеться у повідомленні.

Раніше про передачу Україні трьох гелікоптерів Sea King повідомив глава британського Міноборони Бен Воллес. Перший вже прибув на територію нашої держави.

Гелікоптери Sea King раніше використовувалися британськими ВПС та Військово-морським флотом. Останній був знятий з озброєння у 2018 році.

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