Британія підготувала 10 українських екіпажів для гелікоптерів Sea King

Листопад, 26 в 21:01

Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для управління гелікоптерами Sea King, які Лондон планує передати Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії.

– Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках подальшої підтримки. Королівський флот провів навчання на Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, підвищивши їхні пошуково-рятувальні можливості, – йдеться у повідомленні.

???? The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support. Зараз дивляться The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities. ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/eC5p2kwh60 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 26, 2022

Раніше про передачу Україні трьох гелікоптерів Sea King повідомив глава британського Міноборони Бен Воллес. Перший вже прибув на територію нашої держави.

Гелікоптери Sea King раніше використовувалися британськими ВПС та Військово-морським флотом. Останній був знятий з озброєння у 2018 році.