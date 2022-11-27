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Факти / Україна

Британська розвідка оцінила ймовірність прориву РФ в районі Павлівки-Вугледару

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Війна в Україні, ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Павлівки та Вугледару Донецької області протягом останніх двох тижнів тривають інтенсивні бойові дії без суттєвих змін лінії фронту. Водночас російська морська піхота зазнала великих втрат.

Про це повідомляє розвідка Міністрества оборони Великої Британії у зведенні вранці 27 листопада.

За її даними, і РФ, і Україна стягнули туди значні сили, однак саме країна-агресор несе великі втрати.

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– Ймовірно, Росія вважає, що ця територія потенційно може стати відправною точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області. Проте РФ навряд чи зможе сконцентрувати достатньо якісних сил для досягнення оперативного прориву, – вважають у британській розвідці.

 

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