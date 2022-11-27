Британська розвідка оцінила ймовірність прориву РФ в районі Павлівки-Вугледару

Листопад, 27 в 10:15

У районі Павлівки та Вугледару Донецької області протягом останніх двох тижнів тривають інтенсивні бойові дії без суттєвих змін лінії фронту. Водночас російська морська піхота зазнала великих втрат.

Про це повідомляє розвідка Міністрества оборони Великої Британії у зведенні вранці 27 листопада.

За її даними, і РФ, і Україна стягнули туди значні сили, однак саме країна-агресор несе великі втрати.

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– Ймовірно, Росія вважає, що ця територія потенційно може стати відправною точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області. Проте РФ навряд чи зможе сконцентрувати достатньо якісних сил для досягнення оперативного прориву, – вважають у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/wQFhk7Fvrq ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ZWsADrjj3l — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 27, 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 277-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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