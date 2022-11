Британська розвідка оцінила ймовірність прориву РФ в районі Павлівки-Вугледару

У районі Павлівки та Вугледару Донецької області протягом останніх двох тижнів тривають інтенсивні бойові дії без суттєвих змін лінії фронту. Водночас російська морська піхота зазнала великих втрат.

Про це повідомляє розвідка Міністрества оборони Великої Британії у зведенні вранці 27 листопада.

За її даними, і РФ, і Україна стягнули туди значні сили, однак саме країна-агресор несе великі втрати.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 November 2022

