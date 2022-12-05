Грудень, 05 в 15:37

Під час чергової ракетної атаки по території України, 5 грудня 2022 року, окупанти підняли в небо бомбардувальники Ту-22, що несуть ракети Х-22.

Х-22 Буря – радянська/російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.

Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і площинних цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Приблизна оцінна вартість ракети Х-22 – близько $300-500 тис. Тактико-технічні характеристики:

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висота польоту: 11,5 -12,5 км;

стартова маса: 5 635 кг;

швидкість польоту: 3,5 махи;

дальність стрільби: 140-300 км;

висота застосування: 10 км.

Створення авіаційного ракетного комплексу К-22 на базі надзвукового бомбардувальника Ту-22 з надзвуковою крилатою ракетою великої дальності Х-22 Буря почалось ще 1958 року.

Перші дослідні зразки виготовлені 1962 року на заводі № 256 ГКАТ в Дубні (з 1966 року – Дубненський машинобудівний завод).

Перший запуск ракети Х-22 у штатному режимі відбувся 2 листопада 1963 року. Через часті відмови апаратури випробування ракети затягнулися на кілька років, оскільки в 1965 році у ВПС було 105 літаків Ту-22 різних модифікацій і жодного ракетоносця. Але перспективну ракету прагнули отримати за всяку ціну.

У технічному сенсі підготовка ракети до застосування трудомістка і надзвичайно небезпечна через використання високотоксичних компонентів ракетного палива. Екіпірування техніків-ракетників передбачає захисний спецкостюм з товстої гуми та ізолювальний протигаз.

Під час заправлення вживаються серйозні запобіжні заходи – в режимі готовності перебуває аварійна команда.

У стройових частинах намагаються уникати заправляти ракети навіть під час навчань, якщо не очікується реальних пусків. Тому був розроблений і серійно випускався імітатор ракети Х-22 – І-098 для тренування льотних екіпажів.

Утім, імітаторів теж критично не вистачало. Тому в полках практикувалося використання бойових ракет зі знятим кілем. На них наносили червоний напис Навчальна і для реальних пусків не використовували.

Вдень 5 грудня 2022 року російські окупанти запустили ракети Х-22 з бомбардувальника Ту-22 в напрямку Кривого Рогу. Про це повідомив очільник війської адміністрації міста Олександр Вілкул.

– Ракети у повітрі. Плюс ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22 у наш бік. Залишаємося в укриттях, – написав Вілкул в Telegram.

Відомо, що основне озброєння бомбардувальника Ту-22 – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м.