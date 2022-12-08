Грудень, 08 в 17:42

Один із вінницьких машинобудівних заводів постачав Росії комплектуючі для ремонту військової техніки.

За даними слідства, підприємство продовжувало співпрацю з країною-агресором навіть після повномасштабного вторгнення.

В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило постачання комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Вони, зокрема, постачали росіянам шестерні, секційні насоси, гідравлічне обладнання, гідромотори, які використовуються у військовій техніці.

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Більше того, керівництво заводу залучило низку підконтрольних суб’єктів господарювання для реалізації злочинної схеми. Вони вивозили обладнання до Росії через Румунію, Туреччину та Казахстан.

Щоб обійти фінансові обмеження та вивести безготівкові кошти з Росії, використовувались рахунки, що були відкриті у банках в країнах Європейського Союзу.

У такий спосіб протягом 2022 року до Російської Федерації завод експортував комплектуючі, які використовуються для військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн.

Працівники правоохоронних органів провели обшуки в офісних приміщеннях групи компаній та за місцями проживання причетних до схеми ділків. Під час цих заходів вилучені фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з Росією.

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Розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору.

Досудове розслідування проводить Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, оперативний супровід забезпечує управління СБУ у Вінницькій області.