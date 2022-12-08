Не менш важлива, ніж десятки MLRS: Резніков розповів про цифрову трансформацію у ЗСУ

Грудень, 08 в 10:09

Застосування важкої зброї, яку надає НАТО, забезпечує вражаючі результати на фронті – це видима частина змін, які відбулися у секторі оборони, а є ще один вимір – він менш наочний, але не менш важливий. Йдеться про цифрову трансформацію ЗСУ, а також зміну правил у сфері залучення інновацій.

І цьому плані Міноборони плідно співпрацює з командою Мінцифри, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, зокрема сервіс підтримки логістичних операцій НАТО LOGFAS до кінця року охопить усі бригади Збройних сил України, впроваджено також програмне забезпечення Korovaj для опрацювання потреб армії.

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Він наголосив, що ці два сервіси забезпечують контроль над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує від партнерів.

– Ми перебуваємо у тісному контакті з американськими партнерами і нещодавно демонстрували результати впровадження вказаних систем. Саме завдяки цьому зберігається безпрецедентний рівень взаємної довіри, а усі спроби ворогів України заблокувати поставки зброї залишаються марними, – пояснив глава Міноборони.

Серед інших інновацій Резніков назвав взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР Дзвін-АС). Далі Генштаб буде приймати рішення щодо параметрів масштабування даної АСУ.

Окрім того, успішно пройшов експертизу Комплекс спеціального програмного забезпечення Інтеграційна платформа Дельта. На черзі його випробування.

– Ворог чудово розуміє значення цифровізації. Тому докладає величезних зусиль для дискредитації та зриву цієї роботи в українській армії, як нещодавно відбулося на прикладі програми Дельта. Це нас не зупинить. Адже ми зможемо перемогти ворога тільки за рахунок якості сил оборони. Більш досконала логістика і ефективна АСУ впливатимуть на результати бойових дій не менше, ніж десяток MLRS, – підсумував Резніков.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.

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