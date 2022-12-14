Грудень, 14 в 18:54

Тисячі українців, втікаючи від повномасштабної війни в Україні, знайшли прихисток у Польщі. Сьогодні там перебувають тисячі наших громадян.

Українці, які зараз перебувають у Польщі, можуть переказувати кошти своїм рідним в Україну. Тому Факти ICTV зібрали кілька способів, як можна перерахувати гроші з Польщі на українські картки.

Як здійснити переказ з Польщі в Україну

Сьогодні надіслати кошти в Україну можна:

Зараз дивляться

через міжнародні системи переказу коштів;

з картки на картку (за допомогою Visa/Mastercard

за допомогою SWIFT

Міжнародні системи переказу

Цей спосіб дозволяє швидко надіслати кошти. Загалом існує вісім систем переказу, проте найпопулярніша – Western Union.

Щоб переказати гроші з Польщі, вам потрібно там завітати до банку, на якому є позначення WU, та звернутися до працівника. Ви маєте вказати ПІБ отримувача, країну і місто, куди відправляться ваші кошти.

З собою слід мати паспорт. Ви маєте заповнити поле відповідного бланка. Касир передасть вам контрольний код, який треба повідомити одержувачу.

Платіж видається на касі банку в Україні. Надіслати переказ Western Union з Польщі можна на картки Приватбанку, Ощадбанку, Monobank та багатьох інших.

Зробити переказ через Western Union можна онлайн. Аби здійснити переказ без відкриття рахунку у закордонному банку, ви можете скористатися онлайн-платформою:

перейдіть на сайт Western Union

зареєструйтесь у системі;

на головній сторінці знайдіть кнопку Надіслати гроші ;

; серед країн-отримувачів оберіть Україну та вкажіть суму відправки;

оберіть спосіб оплати комісії та яким способом одержувач зможе забрати кошти (готівка, банківський рахунок чи дебетова, кредитна картка);

надішліть гроші.

Також ви можете завантажити собі мобільний застосунок Western Union для iOS або для Android та надсилати кошти в Україну швидше.

SWIFT переказ

Переказати гроші з Польщі цим способом можна на картку будь-якого українського банку. Аби надіслати гроші за допомогою SWIFT, ви маєте вказати:

найменування банку одержувача;

SWIFT-код банку одержувача;

номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN);

найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса одержувача;

призначення платежу;

за потреби банк може запитати реквізити банку-кореспондента.

А для того, аби здійснити переказ з картки на картку, отримувач має повідомити відправнику номер своєї картки та ПІБ латиницею.

Аби надіслати гроші цими способами, слід звернутися у відділення свого банку у Польщі.

Якщо ви маєте картку українського банку, зробити переказ ще легше – за допомогою мобільного застосунку.

Через Приватбанк

Щоб надіслати кошти через Приватбанк, потрібно скористатися мобільним додатком Приват24.

Авторизуйтеся у системі застосунку та зайдіть у пункт Перекази .

. На екрані зʼявляться усі можливі варіанти переказів: на картку, за реквізитами, міжнародні та SWIFT.

Далі усе залежить від того, який спосіб переказу ви обрали.

Якщо з картки на картку, користуйтеся нашою інструкцією. За реквізитами – тут необхідно вказати IBAN картки отримувача. На екрані зʼявиться інформація про отримувача, вам необхідно зазначити суму, яку хочете надіслати, та обрати свою картку (з неї спишуться гроші). Міжнародні перекази: обирайте Western Union та слідкуйте за підказками на екрані. SWIFT: вкажіть країну отримувача, валюту та суму переказу. Далі заповніть усі необхідні поля та вкажіть дані своєї картки.

Через Ощадбанк

Для цього варто скористатися мобільним застосунком Ощад 24/7.

Там можна здійснювати переказ через SWIFT, міжнародні системи (Western Union, RIA, MoneyGram) тощо. Процедура здійснення переказу через Ощад 24/7 не відрізняється від Приват24.

Переказ з картки на картку Visa/MasterCard

Щоб здійснити переказ таким чином, вам потрібно звернутися у польський банк. На касі вкажіть повний номер картки та ПІБ (латиницею) отримувача.

Працівник банку може дати вам відповідні бланки – заповніть їх.

От і все, переказ надіслано! Кошти надходитимуть протягом трьох днів.

Це дуже зручний спосіб переказу, оскільки гроші можна надіслати на картку будь-якого українського банку!