Швидко та без клопоту: як перерахувати кошти з Польщі в Україну
Тисячі українців, втікаючи від повномасштабної війни в Україні, знайшли прихисток у Польщі. Сьогодні там перебувають тисячі наших громадян.
Українці, які зараз перебувають у Польщі, можуть переказувати кошти своїм рідним в Україну. Тому Факти ICTV зібрали кілька способів, як можна перерахувати гроші з Польщі на українські картки.
Як здійснити переказ з Польщі в Україну
Сьогодні надіслати кошти в Україну можна:
- через міжнародні системи переказу коштів;
- з картки на картку (за допомогою Visa/Mastercard);
- за допомогою SWIFT за номером IBAN.
Міжнародні системи переказу
Цей спосіб дозволяє швидко надіслати кошти. Загалом існує вісім систем переказу, проте найпопулярніша – Western Union.
Щоб переказати гроші з Польщі, вам потрібно там завітати до банку, на якому є позначення WU, та звернутися до працівника. Ви маєте вказати ПІБ отримувача, країну і місто, куди відправляться ваші кошти.
З собою слід мати паспорт. Ви маєте заповнити поле відповідного бланка. Касир передасть вам контрольний код, який треба повідомити одержувачу.
Платіж видається на касі банку в Україні. Надіслати переказ Western Union з Польщі можна на картки Приватбанку, Ощадбанку, Monobank та багатьох інших.
Зробити переказ через Western Union можна онлайн. Аби здійснити переказ без відкриття рахунку у закордонному банку, ви можете скористатися онлайн-платформою:
- перейдіть на сайт Western Union та оберіть країну, в якій зараз перебуваєте;
- зареєструйтесь у системі;
- на головній сторінці знайдіть кнопку Надіслати гроші;
- серед країн-отримувачів оберіть Україну та вкажіть суму відправки;
- оберіть спосіб оплати комісії та яким способом одержувач зможе забрати кошти (готівка, банківський рахунок чи дебетова, кредитна картка);
- надішліть гроші.
Також ви можете завантажити собі мобільний застосунок Western Union для iOS або для Android та надсилати кошти в Україну швидше.
SWIFT переказ
Переказати гроші з Польщі цим способом можна на картку будь-якого українського банку. Аби надіслати гроші за допомогою SWIFT, ви маєте вказати:
- найменування банку одержувача;
- SWIFT-код банку одержувача;
- номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN);
- найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса одержувача;
- призначення платежу;
- за потреби банк може запитати реквізити банку-кореспондента.
А для того, аби здійснити переказ з картки на картку, отримувач має повідомити відправнику номер своєї картки та ПІБ латиницею.
Аби надіслати гроші цими способами, слід звернутися у відділення свого банку у Польщі.
Якщо ви маєте картку українського банку, зробити переказ ще легше – за допомогою мобільного застосунку.
Через Приватбанк
Щоб надіслати кошти через Приватбанк, потрібно скористатися мобільним додатком Приват24.
- Авторизуйтеся у системі застосунку та зайдіть у пункт Перекази.
- На екрані зʼявляться усі можливі варіанти переказів: на картку, за реквізитами, міжнародні та SWIFT.
Далі усе залежить від того, який спосіб переказу ви обрали.
- Якщо з картки на картку, користуйтеся нашою інструкцією.
- За реквізитами – тут необхідно вказати IBAN картки отримувача. На екрані зʼявиться інформація про отримувача, вам необхідно зазначити суму, яку хочете надіслати, та обрати свою картку (з неї спишуться гроші).
- Міжнародні перекази: обирайте Western Union та слідкуйте за підказками на екрані.
- SWIFT: вкажіть країну отримувача, валюту та суму переказу. Далі заповніть усі необхідні поля та вкажіть дані своєї картки.
Через Ощадбанк
Для цього варто скористатися мобільним застосунком Ощад 24/7.
Там можна здійснювати переказ через SWIFT, міжнародні системи (Western Union, RIA, MoneyGram) тощо. Процедура здійснення переказу через Ощад 24/7 не відрізняється від Приват24.
Переказ з картки на картку Visa/MasterCard
Щоб здійснити переказ таким чином, вам потрібно звернутися у польський банк. На касі вкажіть повний номер картки та ПІБ (латиницею) отримувача.
Працівник банку може дати вам відповідні бланки – заповніть їх.
От і все, переказ надіслано! Кошти надходитимуть протягом трьох днів.
Це дуже зручний спосіб переказу, оскільки гроші можна надіслати на картку будь-якого українського банку!