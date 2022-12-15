Грудень, 15 в 13:44

Печерський районний суд Києва за матеріалами Державного бюро розслідувань заарештував сім готелів та два торговельних центри, фактичними власниками яких є громадяни країни-агресора.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

У список заарештованих активів увійшли:

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Premier Palace Hotel (Київ),

Premier Hotel Rus (Київ),

Premier Hotel Lybid (Київ),

Premier Hotel Slavutych (Київ),

Premier Hotel Dnister (Львів),

Premier Hotel Odessa (Одеса),

Premier Compass Hotel Oleksandriya (Олександрія),

приміщення ТВК Метроград та ТРЦ Метрополіс (Київ).

Крім того арештовані корпоративні права та акції деяких товариств.

– ДБР у тісній взаємодії з Офісом генерального прокурора встановило, що номінальними бенефіціарними власниками вказаних об’єктів є іноземні громадяни та компанії-нерезиденти, які безпосередньо пов’язані із громадянами країни-агресора, – йдеться в повідомленні.

Йдеться, в тому числі, про високопосадовців та депутатів держдуми РФ.

Сім Premier Hotel, Метроград, Метрополіс: заарештовано готелі та столичні ТЦ, що належать росіянам / 8 фотографий

Наразі ДБР перевіряє причетність цих громадян РФ до діяльності злочинної організації, яка вчинила низку злочинів на території України.

Зокрема, встановлено, що учасники цієї організації протиправно заволоділи частиною енергетичної критичної інфраструктури України (обленерго) та іншими бізнесами країни.