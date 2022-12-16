Грудень, 16 в 12:39

Уранці 16 грудня російські війська влучили в житловий будинок у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Оновлено о 12:36. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що збільшилася кількість поранених внаслідок ранкового удару по Кривому Рогу.

Наразі відомо про вісьмох поранених. Всі госпіталізовані. Серед постраждалих троє маленьких дітей – трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка.

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Оновлено о 12:03. За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, внаслідок влучання ракети загинуло дві людини, шестеро травмовано, серед них троє дітей.

Під завалами можливо перебуває ще дві особи, з них одна дитина.

Рятувальна операція продовжується.

Оновлено о 10:43. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в результаті ворожої атаки в Кривому Розі зруйновано підʼїзд житлової багатоповерхівки.

– Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні, – повідомив він.

На місці працюють екстрені служби.

В ефірі національного телемарафону повідомили, що з-під завалів будинку рятувальники дістали дівчинку.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 296-ту добу.