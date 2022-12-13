Німеччина надасть Україні САУ Gepard: про яку кількість ідеться

Грудень, 13 в 10:57

Німеччина надасть Україні ще шість чи сім самохідних артилерійських установок Gepard.

Про це повідомила очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн.

За її словами, Німеччина надала Україні вже 24 самохідних гаубиць.

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Представниця Бундестагу особисто виступає за відправку ще й сучасних танків Leopard і Marder.

– Їх надання зараз є просто необхідним і я більше не бачу причин не робити цього, – зазначила Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн.

Однак, додає очільниця оборонного комітету Бундестагу, таку ініціативу досі не підтримують в уряді.

Нагадаємо, що напередодні в МЗС України назвали незрозумілою аргументацію офіційного Берліну про те, чому досі не ухвалено рішення про передання Збройним силам бойових танків Leopard 2, про які неодноразово просив Київ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 293-тю добу.

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Джерело: Die Zeit