Німеччина надасть Україні САУ Gepard: про яку кількість ідеться
Німеччина надасть Україні ще шість чи сім самохідних артилерійських установок Gepard.
Про це повідомила очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн.
За її словами, Німеччина надала Україні вже 24 самохідних гаубиць.
Представниця Бундестагу особисто виступає за відправку ще й сучасних танків Leopard і Marder.
– Їх надання зараз є просто необхідним і я більше не бачу причин не робити цього, – зазначила Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн.
Однак, додає очільниця оборонного комітету Бундестагу, таку ініціативу досі не підтримують в уряді.
Нагадаємо, що напередодні в МЗС України назвали незрозумілою аргументацію офіційного Берліну про те, чому досі не ухвалено рішення про передання Збройним силам бойових танків Leopard 2, про які неодноразово просив Київ.
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Джерело: Die Zeit