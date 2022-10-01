Жовтень, 01 в 14:06

У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон США про лендліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Про це поінформував спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що наша держава тепер може очікувати поставок ще більшої кількості зброї.

– Сьогодні набув чинності закон США про лендліз для України. А значить – більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території, – наголосив Стефанчук.

Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить – більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території. pic.twitter.com/WHoG82ga0k Зараз дивляться — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) October 1, 2022

Як відомо, президент США Джо Байден підписав закон про лендліз для України 9 травня цього року. Він передбачає швидке надання нашій державі великих обсягів озброєння, без зайвих бюрократичних процедур.

Україна зможе отримувати зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення в борг чи лізинг за спрощеними процедурами. При цьому передбачена відстрочка в оплаті.

Досі США надавали військову допомогу Україні за рахунок коштів, які виділяв Конгрес. Йдеться, зокрема, про пакет на $40 млрд, затверджений у травні.

Як пояснювали в Білому домі, Вашингтон ставив у пріоритет допомогу, за яку не потрібно повертати гроші. Тоді як програма лендлізу передбачає повернення коштів за отримане озброєння та техніку.

Джерело: Twitter-акаунт Руслана Стефанчука

Фото: Міноборони США