Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Більше зброї для України: Стефанчук повідомив про початок дії американського лендлізу

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Зброя США

У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон США про лендліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Про це поінформував спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що наша держава тепер може очікувати поставок ще більшої кількості зброї.

– Сьогодні набув чинності закон США про лендліз для України. А значить – більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території, – наголосив Стефанчук.

Як відомо, президент США Джо Байден підписав закон про лендліз для України 9 травня цього року. Він передбачає швидке надання нашій державі великих обсягів озброєння, без зайвих бюрократичних процедур.

Україна зможе отримувати зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення в борг чи лізинг за спрощеними процедурами. При цьому передбачена відстрочка в оплаті.

Досі США надавали військову допомогу Україні за рахунок коштів, які виділяв Конгрес. Йдеться, зокрема, про пакет на $40 млрд, затверджений у травні.

Як пояснювали в Білому домі, Вашингтон ставив у пріоритет допомогу, за яку не потрібно повертати гроші. Тоді як програма лендлізу передбачає повернення коштів за отримане озброєння та техніку.

Читайте
Старт лендлізу для України: що він змінить на фронті та на яку зброю можна очікувати

Джерело: Twitter-акаунт Руслана Стефанчука

Фото: Міноборони США

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка