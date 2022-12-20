На Донеччині ЗСУ збили два російські гелікоптери Мі-8
У понеділок, 19 грудня, українські захисники збили два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупантів.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12:30 на Донеччині.
– Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ, – йдеться у повідомленні.
За минулу добу ЗСУ знищили 430 окупантів, сім танків та 23 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Загалом втрати армії РФ у війні проти України досягли 99 230 вбитими.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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