Грудень, 20 в 14:51

У понеділок, 19 грудня, українські захисники збили два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупантів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12:30 на Донеччині.

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– Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу ЗСУ знищили 430 окупантів, сім танків та 23 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Загалом втрати армії РФ у війні проти України досягли 99 230 вбитими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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