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Факти / Україна

Росіяни знущаються над українськими полоненими, вивозячі їх на фальшиві обміни – омбудсмен

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Фото: Координаційний штаб з поводження з полоненими

Російські окупанти знущаються з українських полонених – везуть нібито на обмін о потім повертають назад у колонію під приводом нібито відмови України їх забирати.

В Офісі уповноваженого Верховної Ради із прав людини вважають це різновидом тортур.

Про це повідомляється у Telegram-каналі омбудсмена за результатами онлайн-зустрічі у Координаційному штабі з родинами військовослужбовців, які опинилися у російському полоні.

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Також зазначається, Україна постійно порушує питання щодо поводження з українськими полоненими на міжнародному рівні.

– Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону, – додали в офісі Дмитра Лубінця.

Нагадаємо, 14 грудня у межах обміну полоненими до України повернулися 64 воїни ЗСУ.

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Фото: Координаційний штаб з поводження з полоненими

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