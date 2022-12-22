Грудень, 22 в 16:49

Російські окупанти знущаються з українських полонених – везуть нібито на обмін о потім повертають назад у колонію під приводом нібито відмови України їх забирати.

В Офісі уповноваженого Верховної Ради із прав людини вважають це різновидом тортур.

Про це повідомляється у Telegram-каналі омбудсмена за результатами онлайн-зустрічі у Координаційному штабі з родинами військовослужбовців, які опинилися у російському полоні.

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Також зазначається, Україна постійно порушує питання щодо поводження з українськими полоненими на міжнародному рівні.

– Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону, – додали в офісі Дмитра Лубінця.

Нагадаємо, 14 грудня у межах обміну полоненими до України повернулися 64 воїни ЗСУ.

Фото: Координаційний штаб з поводження з полоненими