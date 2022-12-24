На звільнених територіях виявили 54 катівні, де окупанти знущались над українцями

Грудень, 23 в 23:34

На деокупованих територіях України знайшли 54 катівні та зафіксували понад 5 тис. випадків катувань.

Про це повідомили в Центрі прав людини Zmina з посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора.

– Органи прокуратури відкрили 5 079 кримінальних проваджень за фактами катувань та іншого нелюдського поводження унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також розслідується 855 справ по воєнних злочинах проти дітей, 10 з яких за фактами сексуального насильства, – йдеться у повідомленні.

Загалом органами прокуратури розслідується 2 415 проваджень по злочинах, вчинених щодо дітей та у сфері охорони дитинства.

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Станом на 19 грудня в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) зареєстровано 54 607 злочинів, пов’язаних з агресією РФ, серед них 52 879 за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Також Центр прав людини повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронними органами встановлено 154 факти вчинення російськими солдатами сексуального насилля стосовно жінок, дітей та чоловіків на території України.