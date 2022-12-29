Атака дронами: на Дніпропетровщині ППО знищила п’ять ворожих БПЛА
Ввечері 28 грудня Росія атакувала Україну іранськими безпілотниками типу Shahed.
Оновлено 22:30. На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони знищили п’ять БПЛА противника.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про проліт БПЛА у напрямку Умані Черкаської області. Також, за його словами, під загрозою перебуває Одеса.
Раніше дрони-камікадзе були зафіксовані над Дніпропетровською та Запорізькою областями. Також у мережі повідомляли про рух БПЛА в напрямку Кривого Рогу.
Станом на 21:30 повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях та у Криму.
Раніше місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи у Дніпрі. За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, у місті працює ППО.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ГУР