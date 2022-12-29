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Факти / Україна

Атака дронами: на Дніпропетровщині ППО знищила п’ять ворожих БПЛА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Атака дронами: на Дніпропетровщині ППО знищила п’ять ворожих БПЛА

Ввечері 28 грудня Росія атакувала Україну іранськими безпілотниками типу Shahed.

Оновлено 22:30. На Дніпропетровщині сили протиповітряної оборони знищили п’ять БПЛА противника.

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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про проліт БПЛА у напрямку Умані Черкаської області. Також, за його словами, під загрозою перебуває Одеса.

Раніше дрони-камікадзе були зафіксовані над Дніпропетровською та Запорізькою областями. Також у мережі повідомляли про рух БПЛА в напрямку Кривого Рогу.

Станом на 21:30 повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях та у Криму.

Раніше місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи у Дніпрі. За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, у місті працює ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: ГУР

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