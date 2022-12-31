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Факти / Україна

Є поранений: росіяни влучили ракетою типу С-300 в будівлю поліції Лиману

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл відділку поліції Лиману

Російські війська прицільно вдарили по відділку поліції в місті Лиман Донецької області.

Обстріл відділку поліції Лиману
Обстріл відділку поліції Лиману
Обстріл відділку поліції Лиману
Обстріл відділку поліції Лиману
Обстріл відділку поліції Лиману
Обстріл відділку поліції Лиману
Є поранений: росіяни влучили ракетою типу С-300 в будівлю поліції Лиману / 3 фотографии

Про це 31 грудня повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Через прицільну атаку ракетою типу С-300 одного поліцейського поранено, – повідомляє заступник голови ОП.

За його словами, будівля під час ворожої атаки зазнала пошкоджень.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

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