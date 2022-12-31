Є поранений: росіяни влучили ракетою типу С-300 в будівлю поліції Лиману
Російські війська прицільно вдарили по відділку поліції в місті Лиман Донецької області.
Є поранений: росіяни влучили ракетою типу С-300 в будівлю поліції Лиману / 3 фотографии
Про це 31 грудня повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
– Через прицільну атаку ракетою типу С-300 одного поліцейського поранено, – повідомляє заступник голови ОП.
За його словами, будівля під час ворожої атаки зазнала пошкоджень.
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Джерело: Кирило Тимошенко
Фото: Кирило Тимошенко