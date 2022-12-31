Грудень, 31 в 12:53

Російські війська прицільно вдарили по відділку поліції в місті Лиман Донецької області.

Є поранений: росіяни влучили ракетою типу С-300 в будівлю поліції Лиману / 3 фотографии

Про це 31 грудня повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Через прицільну атаку ракетою типу С-300 одного поліцейського поранено, – повідомляє заступник голови ОП.

За його словами, будівля під час ворожої атаки зазнала пошкоджень.

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Зачепило під час ракетного удару й п’ять службових авто.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко