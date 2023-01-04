Січень, 04 в 21:55

Після 24 лютого 2022 року Росія втратила в Україні 60% від загальної кількості бойових танків і 70% від кількості ракет, пристосованих для наземних цілей, а також 250 тис. солдатів.

З такою заявою виступив глава Військового штабу Євросоюзу Ерве Блежан, виступаючи перед депутатами комітету національної оборони за закритими дверима 16 листопада, пише Le Figaro. Раніше було опубліковано стенограму виступу Блежана.

За словами європейського адмірала, понад “40% транспортних засобів і 20% артилерії” Росії виведені з ладу.

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За оцінками Військового штабу ЄС, агентства, що відповідає за попередження, оцінку та стратегічне планування, російські втрати становлять “щонайменше 60 тис. російських бійців, які були б убиті, і втричі більшу кількість поранено”.

– Це означає, що близько 250 тис. російських військових виведено з ладу сьогодні, – заявив Ерве Блежан.

При цьому європейський військовий чиновник вважає, що українські втрати “парадоксальним чином” буде складніше підрахувати, і вони “менш значні, ніж російські, але все ж значні”.

За його словами, “короткостроковою метою українців є створення до березня 2023 року трьох нових армійських корпусів чисельністю приблизно 75 тис. осіб”, щоб мати можливість “взяти ініціативу в операціях наступної весни”.

– Ця дуже амбітна мета практично відповідає розміру сухопутної оперативної групи французької армії, – порівнює він.

При цьому, Росія оголосила про мобілізацію 300 тис. резервістів наприкінці вересня, щоб компенсувати свої втрати. Але це, як визнали в Кремлі, призвело до “численних дисфункцій”.

– Замість того щоб бути бійцями, їх використовуватимуть для посилення ліній оборони на незаконно окупованих територіях, – сказав Ерве Блежан.

Крім того, адмірал повернувся до питання про вплив санкцій на російську економіку, яка постраждала від “браку сировини та електронних компонентів для придбання нового обладнання”.

– Ось чому російські солдати беруть із собою у відступ телевізори, пральні машини тощо: мета – не стільки прикрасити свої будинки, скільки забезпечити російську промисловість матеріалами. Але цього буде недостатньо для відновлення його влади, – прогнозує він.

Глава військового штабу ЄС також передбачив, що “весняний наступ” буде “спрямований на продовження розпочатого у вересні просування” ЗСУ в Харківській і Херсонській областях. Київ, “захоплений своїм імпульсом”, “має намір виграти війну, повернувши собі Крим, а також Луганську і Донецьку області”, заявив він.

– Якщо під час переговорів не відбудеться нічого несподіваного, навесні відбудеться кривавий наступ, – сказав він.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв’ю ABC News, що Україна планує “серйозний” контрнаступ навесні.