Січень, 07 в 10:45

У Росії не відреагували на нову допомогу Україні від США, російського диктатора Володимира Путіна критикують за оголошення “різдвяного перемир’я”.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи та блогери в основному не відреагували на заяву США про надання нової військової допомоги Україні на суму понад 3,75 млрд доларів, що ще раз підкреслило, що Кремль та російський інформаційний простір вибірково висвітлюють західну військову допомогу як ескалацію.

Зараз дивляться

– Кремль більше стурбований своїми інформаційними операціями та впливом, який західна військова допомога може мати на конкретні російські військові операції в Україні, ніж будь-якими конкретними системами озброєнь, червоними лініями або передбачуваними російськими побоюваннями щодо ймовірних наступальних дій України проти самої Росії з використанням західних систем, – йдеться в повідомленні.

Водночас російські офіційні особи та блогери продовжували негативно реагувати на заяву Путіна про припинення вогню від 5 січня, оскільки 6 січня бойові дії в Україні продовжилися.

Так, терорист Ігор Гіркін назвав оголошення диктатора “рішучим кроком до поразки та капітуляції” російських військ. Інші відомі військові кореспонденти використали заяву диктатора, щоб розкритикувати Кремль за ведення війни та звинуватити у тому, що влада наражає на небезпеку солдатів.

В ISW припускають, що оголошення про припинення вогню, ймовірно, і надалі слугуватиме точкою подразнення для осіб в інформаційному просторі, які підтримують взаємовигідні відносини з Путіним.

Однак поки багато хто критикував заяву про “різдвяне перемир’я”, дехто використав слова російського диктатора, щоб продовжувати поширювати наратив про те, що Путін нібито є захисником релігійних цінностей і моралі.

Раніше у Інституті повідомляли, що заява президента РФ Володимира Путіна про 36-годинне припинення вогню в період з 6 по 7 січня на Різдво є інформаційною операцією проти репутації України.