Роботу Вищої ради правосуддя розблоковано: з’їзд обрав 8 з 8 суддів

Січень, 12 в 16:07

У четвер, 12 січня, з’їзд суддів розблокував роботу Вищої ради правосуддя, обравши вісім із восьми членів цієї структури. Таким чином, було зроблено ще один крок для судової реформи.

Про це повідомляє пресслужба Ради суддів України.

Зазначимо, що вже близько двох років суддів не могли притягнути до відповідальності через непрацюючу ВРП. Для розблокування роботи не вистачало затвердження ще двох членів. Тепер же вони обрані – це суддя Миколаївського апеляційного суду Тетяна Бондаренко та суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Сергій Бурлаков.

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Тим часом Центр протидії корупції повідомив у себе в Telegram, що харківський адвокат Бурлаков був тісно пов’язаний із родиною бізнесмена Олександра Фельдмана, депутата від забороненої ОПЗЖ.

– І Бурлаков, і його родичі відвідували РФ після анексії Криму і не бачили в цьому нічого поганого. Як мінімум станом на 2018 рік батько судді проживав на території РФ і був її громадянином. Традиційно, ми також виявили неспівпадіння в майнових деклараціях судді, – йдеться у повідомленні ЦПК.

Антикорупціонери повідомляють, що системні проблеми з деклараціями та зв’язки з РФ має також суддя Бондаренко.

– Суддя занижувала вартість двох своїх Лексусів та приховувала факти адмінпорушень під час керування авто. Суддя Бондаренко ухвалювала рішення, не перебуваючи на робочому місці. Окрім того, брат судді – громадянин РФ, а сестра періодично здійснює туди поїздки, – повідомили у ЦПК.

У фундації DeJure висловили думку, що “за ці два дні судді майже виключно обрали найгірших серед 16 кандидатів, запропонованих Етичною радою, і продемонстрували свою неготовність до реальних агентів змін у судовій системі”.

Тепер список членів ВРП виглядає наступним чином:

Алла Котелевець (суддя Харківського апеляційного суду); Григорій Усік (суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС); Олександр Сасевич (суддя Львівського окружного адмінсуду); Юлія Бокова (суддя господарського суду Донецької області); Ольга Попікова (суддя Північного апеляційного господарського суду); Тетяна Бондаренко (суддя Миколаївського апеляційного суду); Сергій Бурлаков (суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду); Олена Ковбій (суддя Херсонського окружного адміністративного суду).

Нагадаємо, країни G7 кваплять владу України з запуском роботи Вищої ради правосуддя, адже це – один з необхідних компонентів європейської та євроатлантичної інтеграції України.