Січень, 14 в 14:57

Попри майже рік повномасштабної війни, більш як 1 200 міжнародних торгових марок залишаються працювати на російському ринку і наповнювати податками бюджет держави-терориста. Ще 1 147 брендів заявили, що виходитимусь з Росії, а 160 остаточно пішли.

Про це йдеться у щоденній аналітиці Київської школи економіки (KSE) на порталі leave russia. На ньому зібрана інформація про всі види індустрій (а їх понад 50), які залишаються заробляти у Росії.

Data-аналітик центру вдосконалення закупівель KSE Олексій Грибановський каже, що вихід іноземних торгових марок з Росії може кардинально вдарити по її економічних можливостях, а відтак фінансуванню армії.

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– Загальна річна виручка цих 1 200+ компаній у Росії – майже $290 млрд. Це п’ята частина ВВП РФ. Ці компанії контролюють гігантський пласт їхньої економіки. І от станом на зараз із 1 200 компаній понад 160 вже остаточно продали там бізнес. Вони продали заводи, юридичні особи, закрили свої представництва. Ось ці 160 компаній мають річну виручку приблизно $30 млрд, які вже втратив російський бюджет, – пояснив Олексій Грибановський.

За словами експерта, змусити такі бренди піти з російського ринку можуть лише два фактори: перший – європейські санкції, другий – масове засудження західної спільноти, адже саме репутація на західному ринку для міжнародних брендів може переважити важливість російського ринку.

– До прикладу, коли компанія Nestle порівнює для себе: що для неї ринок України і Росії, то вона обере російський ринок через масштаби заробітків. Але коли вибір стане між європейським чи російським ринком, то, звісно, вибір для неї буде очевидний. Тому тільки світовий бойкот може змусити корпорації піти з Росії. А саме світова обізнаність, постійна увага медіа до того факту, що Nestle продовжує вести бізнес у Росії і сплачувати там податки. І ця увага має бути не тільки в Україні, увага має бути у світових медіа та соцмережах. Це поступово буде змушувати такі компанії рано чи пізно вибрати, де вони хочуть вести бізнес, – додав Грибановський.

Чимало таких товарів досі залишаються на полицях українських магазинів, і громадські активісти всіляко намагаються їх бойкотувати, аби українці їх не купували. На сайті президента опублікована петиція з вимогою зобов’язати виробників маркувати на пакуванні, що ця компанія є спонсором російського тероризму.

Як альтернатива пропонується розташовувати такі товари в окремих зонах магазину, аби привернути увагу покупців. Автор петиції – громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Юрій Гудименко. Його ініціатива менш як за два тижні зібрала майже 20 тис. підписів.

– Ви не будете кожного разу в магазині заглядати у якийсь величезний список товарів, які залишаються в РФ, і ви точно не запам’ятаєте. І тому якщо товари будуть марковані – дуже впаде кількість покупців такого, і відповідно це буде новина на весь світ. Другий варіант – певний куточок у магазині, де умовно намальована перекреслена матрьошка, де вказано, що ці товари також продають у РФ. Але на поличках разом із іншими цивілізованими конкурентами вони не стоять! – розповів Юрій Гудименко.

Активісти певні: купуючи таку каву, солодощі чи пральний порошок, українці ризикують, що такі покупки повернуться до нас бумерангом у вигляді ракет.

Юрій Гудименко зазначив, що за російським законодавством кожне іноземне підприємство, на рівні з іншими, зобов’язане сприяти мобілізації держави-агресора. І своїми кадрами, і власною продукцією. А тому кожен світовий бізнес, залишаючись на ринку РФ, допомагає ворогу.