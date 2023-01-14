РФ проводить підготовку до довготривалої війни та переводить економіку на “воєнні рейки” – ГУР

Січень, 14 в 12:32

За спостереженнями воєнної розвідки України, Росія проводить підготовку до довготривалої війни.

– Проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами, – йдеться у повідомленні ГУР МО України.

Зазначається, що намагання країни-агресора залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни.