Науседа анонсував передачу Україні систем ППО та зенітних установок

Січень, 11 в 16:52

Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки.

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Львові.

— Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки, які мають допомогти вам із цією боротьбою, – сказав Науседа.

Він зазначив, що у Литві трапляються суперечки з економічних чи політичних аспектів, але щодо підтримки України такого ніколи не траплялося.

Зараз дивляться

За його словами, політичні партії Литви солідарні, що допомога Україні має бути максимальною, а перемога – швидкою.

Також Науседа пригадав зустріч з президентом Зеленським 23 лютого 2022 року, “буквально за кілька годин до початку війни”.

— Вже тоді ми знали, що держава-терорист не буде тихою і дійсно розпочне цю війну. Але ми не очікували, що вони будуть діяти як справжні дикуни. Сьогодні ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України, – сказав президент Литви.

Під час спільного брифінгу у Львові президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні танків Leopard у межах міжнародної коаліції.

Також глави держав підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.