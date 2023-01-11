Науседа анонсував передачу Україні систем ППО та зенітних установок
Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки.
Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Львові.
— Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки, які мають допомогти вам із цією боротьбою, – сказав Науседа.
Він зазначив, що у Литві трапляються суперечки з економічних чи політичних аспектів, але щодо підтримки України такого ніколи не траплялося.
За його словами, політичні партії Литви солідарні, що допомога Україні має бути максимальною, а перемога – швидкою.
Також Науседа пригадав зустріч з президентом Зеленським 23 лютого 2022 року, “буквально за кілька годин до початку війни”.
— Вже тоді ми знали, що держава-терорист не буде тихою і дійсно розпочне цю війну. Але ми не очікували, що вони будуть діяти як справжні дикуни. Сьогодні ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України, – сказав президент Литви.
Під час спільного брифінгу у Львові президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні танків Leopard у межах міжнародної коаліції.
Також глави держав підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.