Січень, 17 в 9:17

Луганщину окупанти обстрілюють постійно та з усього можливого озброєння. У багатьох містах складна гуманітарна ситуація: у людей немає опалення, перебої з водою та світлом, людей не випускають на евакуацію.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російський ворог не полишає спроб атакувати наші Сили оборони у Луганській області: намагається наступати зі сторони Білогорівки, а також із Харківської області – на Сватівському напрямку.

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За словами Гайдая, окупанти обстрілюють позиції наших військових, а також населені пункти з усього спектру озброєння – мінометів, танків, різної артилерії – Гіацинти, Піони, Тюльпани. “Прилітають” С-300, б’ють Градами, Смерчами.

Зазвичай ворог просто гатить снарядами, але були випадки, коли окупанти переодягалися в український “піксель” (однострій ЗСУ) і групами намагалися пройти вглиб нашої оборони. Проте їх ловили.

Щодо ситуації біля Кремінної та Сватового, то там вона стабільна.

– Наші військові просуваються вперед. Не так швидко, як усім хотілося б. Але ті, хто знає, в яких умовах хлопці просуваються, наскільки там все заміновано, скільки туди підтягнуто резервів ворога, розуміють, що хлопці роблять просто героїчні вчинки щодня, – наголосив Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни ретельно вивчають нашу тактику оборони та наступів, і почали перекидати на фронт кадрових військових, зокрема десантників одного з полків РФ. Поблизу Кремінної вони намагаються закріпитися та втримати оборону.

Очільник Луганської ОВА також розповів, що російське командування неодноразово намагалося накопичити війська на Луганщині. Але наше військове керівництво заздалегідь все бачить і ухвалює відповідні рішення.

Щодо гуманітарної ситуації на Луганщині, то найважче там, де проходила активна фаза боїв. Опалення у квартирах немає, з електрикою та водою перебої.

– Зараз міста закривають: люди не можуть виїхати. Окупанти і колаборанти кажуть, що це начебто заради безпеки. Ремонтні роботи не ведуться, як обіцяли… Рубіжне, Кремінна, Сватівський напрямок – в цих населених пунктах місцеве населення тримають у заручниках – ні виїхати, ні заїхати, – розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Раніше очільник області розповів, що ЗСУ покращили позиції в районі Білогорівки та не дають окупантам можливості наступати.