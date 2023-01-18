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Факти / Надзвичайні події

Зеленський відреагував на трагедію в Броварах

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Зеленський відреагував на трагедію в Броварах

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагічне падіння гелікоптера на дитсадок в Броварах Київської області. 

– Станом на цю хвилину 15 людей загинуло. Точна кількість жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила, – перерахував президент.

Він зазначив, що наразі відомо про 25 травмованих, 10 з яких діти, а також про трьох дітей, які загинули. 

– Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося. На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! – написав очільник держави.

Він наголосив, що команда МВС – справжні патріоти України. 

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– Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок! – написав Зеленський.

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