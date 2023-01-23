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Факти / Україна

Окупанти отримують накази жорстко економити боєприпаси: перехоплення ГУР

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Танк РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

У російських окупаційних військах спостерігається нестача боєприпасів під час бойових дій в Україні.

Про це свідчить чергове перехоплення розмов окупантів, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Під час цієї розмови один із окупантів поцікавився в іншого, яка в нього ситуація з поповненням боєприпасів.

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Той у відповідь довів наказ військового командування РФ про економію боєприпасів у російських підрозділах.

– Значить дивись. По всіх позиціях наказ: жорстка економія боєприпасів. Видати наказ: жорстка економія боєприпасів, – оголосив окупант.

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомляли про гостру нестачу артилерійських боєприпасів у військах РФ ще в грудні минулого року.

Згодом про технічний голод в окупантів повідомив і керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов. За його словами, російським військам не вистачає снарядів до артилерії та танків. Саме тому РФ по всьому світу шукає можливості придбати боєприпаси та снаряди.

Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що нестача боєприпасів суттєво заважає армії РФ вести наступальні дії. А російський оборонно-промисловий комплекс не спроможний розв’язати цю проблему.

З’являлася інформація, що війська РФ зменшили активність артилерійських обстрілів на деяких напрямках майже на 75%.

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Джерело: ГУР Міноборони України

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