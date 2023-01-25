Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримає від Швеції
Нещодавно стало відомо, що Швеція готова передати нашій армії сучасні бойові машини піхоти CV90 (Combat Vehicle 90).
Україна може отримати близько 50 одиниць такої техніки разом з самохідними артилерійськими установками Archer.
Що відомо про бойові машини піхоти CV90 – читайте далі у матеріалі.
Виробником CV90 є компанія Hägglunds, що належить британській BAE Systems. На озброєнні у Швеції БМП перебувають з 1993 року.
Загалом було випущено близько 1170 машин в різних модифікаціях, більшість з яких експортовано до інших країн.
Як головне озброєння використовуються 40-мм автоматична гармата Bofors L70, 30-мм автоматична гармата Bushmaster II або 35-мм — Bushmaster III.
Бронювання складається з керамічної аплікаційної броні, яка має захищати від снарядів калібром до 30 мм.
Технічні характеристики БМП CV90:
- Маса – 23-37 т (модифікації Mk0 – Mk IV)
- Довжина – 6,55 м
- Ширина – 3,1 м
- Висота – 2,7 м
- Екіпаж – 3 (командир, навідник, водій)
- Десант – 7-8 бійців
- Озброєння – 40-мм автоматична гармата Bofors L/70 або 35-мм автоматична гармата L/50 Bushmaster (експортні моделі MkIII і MkIV); 30-мм автоматична гармата L/40 Bushmaster (експортні моделі MkI та MkII)
- Вторинне озброєння – 7,62-мм кулемет Ksp m/39, 6 × 76 мм гранатометів
- Двигун – 14-л дизельний Scania DS14 I6 або 16-л дизельний DC16 V8
- Потужність – 550-1000 к.с. (410-745 кВт)
- Оперативний діапазон – 320 км
- Максимальна швидкість – 70 км/год
Фото: BAE Systems