Січень, 25 в 21:21

Якщо Україні передадуть винищувачі F-16, то українські Повітряні сили зможуть завдавати бомбових ударів вглиб оборони противника.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, стосовно авіації наразі невідомо, які саме літаки планують передати Україні західні партнери, хоча Сполучені Штати вже визначились з типом літаків, які планують передавати українським льотчикам.

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– Єдине, що ми знаємо, що США вже визначились з типом літаків, які будуть нам передавати. А що саме це буде, F-15, F-16, F-18, або штурмовик A-10 – дуже важко сказати, – сказав експерт.

Олег Жданов водночас скептично оцінює те, що Україні буде передано європейські винищувачі Eurofighter, коли більш ймовірним є те, що з країн Європи українським льотчикам також нададуть літаки американського виробництва.

Він нагадав, що перші згадки про навчання українських пілотів з’явились ще навесні 2022 року.

За словами експерта, літаки різновидну F є багатофункціональними, завдяки чому мають здатність обходити російську протиповітряну оборону.

– Якщо у нас будуть F-16, то ми зможемо завдавати бомбових ударів у глибині оборони противника, ось в чому перевага, – сказав він.

Водночас Олег Жданов каже, що винищувачі F-16 є дуже вимогливими в обслуговуванні, оскільки для них необхідно створити певні умови на аеродромі.

– Йдеться про якість злітно-посадкової смуги, щоб вона була ідеальна, бо вона перевіряється кожного разу на відсутність сторонніх предметів, тому що в нього повітрозабірник знаходиться під кабіною пілота, і якщо переднє шасі наїжджає на якийсь камінець, то цей камінець підіймається і одразу потрапляє в повітрозабірник, – пояснив військовий експерт.

При цьому сам літак після кожного перельоту необхідно додатково перевіряти на наявність будь-яких пошкоджень.