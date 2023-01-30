Рішення поставити Україні танки було реакцією на ескалацію з боку Росії, а не навпаки – ЄС
Рішення поставити Україні сучасні бойові танки для боротьби з російськими окупантами стало реакцією на ескалацію ситуації з боку Росії, а не навпаки.
Про це сказав представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано, пише Інтерфакс-Україна.
– Насамперед рішення поставити танки було мотивоване рішучістю Європейського Союзу допомогти Україні себе захистити. Це – відповідь на ескалацію з боку Росії, яка майже рік із початку незаконного і невиправданого захоплення України вбиває людей, цивільних, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю, використовує енергію як зброю – вони (росіяни) використовують як зброю все, що вони можуть, щоб зламати Україну та її існування як країни, як держави, – йдеться в повідомленні.
Стано зазначив, що Україна “захищає свою незалежність, свою територію, свій народ перед агресією, яка має на меті зруйнувати країну і державу”.
– Рішення поставити танки – не ескалація, але відповідь на ескалацію тиску та кровопролиття проти цивільних цілей та цивільних в Україні, – наголосив представник ЄК.
Стано додав, що головна, дуже термінова ціль – гарантувати, щоб мир повернувся до України якнайшвидше.