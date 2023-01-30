Виїзд чиновників за кордон: у ДПСУ пояснили, які є винятки

Січень, 30 в 13:02

Українські чиновники та чиновниці можуть виїжджати за кордон у службові відрядження, для відвідування неповнолітніх дітей, на лікування чи у випадку смерті рідних.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

– Керівник ДПСУ може надати дозвіл на виїзд людині, яка є батьком-одинаком, для відвідування дітей до 18 років, які перебувають за межами України, або для їх супроводження за межі України. Для цього мають бути підтверджуючі документи. Ще один виняток – лікування за кордоном. У цьому випадку має бути лист від МОЗ, який підтверджує необхідність лікування та можливість закордонної лікарні прийняти цю людину, – пояснив він.

Також голова ДПСУ може ухвалити рішення про виїзд чиновників за кордон, якщо там у них помер близький родич. Для цього теж потрібно надати підтверджуючі документи.

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За словами Демченка, українські прикордонники ще не отримали в повному обсязі списки чиновників, які потрапляють під заборону на виїзд за кордон.

Проте тиску з боку посадовців не може бути, оскільки інспектори ДПСУ, як і раніше, керуватимуться нормами законодавства, які регламентують перетин державного кордону.

Нагадаємо, що 24 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про заборону посадовцям виїжджати за кордон в особистих цілях, ввівши в дію рішення Ради національної безпеки і оборони.

Відтепер виїжджати з країни також заборонено жінкам-держслужбовцям і депутаткам рад всіх рівнів.