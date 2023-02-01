Пентагон зі скепсисом ставиться до відмови Байдена постачати літаки F-16 – WP

Лютий, 01 в 11:51

У Пентагоні зі скептицизмом поставилися до відмови президента США Джо Байдена постачати Україні винищувачі F-16.

За даними The Washington Post, деякі офіційні особи у Пентагоні передбачають можливе схвалення передачі Україні винищувачів.

Чиновники згадують, що такі ситуації вже траплялися, коли адміністрація Байдена спершу говорила “ні” на постачання якоїсь зброї, але потім давала згоду.

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Високопоставлений представник Пентагону на умовах анонімності заявив, що хоча плани США навряд чи скоро зміняться, залишається ймовірність того, що переговори можливі. Він нагадав, що спочатку США не хотіли надавати танки M1 Abrams Україні, але незабаром змінили рішення.

Інший чиновник оборонного відомства визнав, що у Пентагоні зростає розчарування серед тих, хто хоче більше допомогти Україні, але вважає, що їхні погляди стикаються з тими, хто виступає за обережніший підхід.

Він стверджує, що хоча міністр оборони Ллойд Остін та деякі з його старших співробітників неохоче схвалили передачу танків Abrams та ракетної системи Patriot, Байден зрештою дав свій дозвіл на постачання.

Нагадаємо, що 30 січня президент США Джо Байден заявив, що США виключили відправлення винищувачів F-16 до України. При цьому Білий дім підтримав позицію Байдена щодо відмови передати Україні літаки F-16.