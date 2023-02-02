ЄС оголосить про виділення Україні €400 млн для підтримки реформ – Bloomberg

Лютий, 02 в 12:52

Європейський Союз оголосить про виділення Україні додаткового пакету допомоги у розмірі €400 млн для підтримки процесу реформ.

Про це у Брюсселі заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Він зауважив, що незабаром блок також запропонує продовжити призупинення всіх тарифів і заходів торговельного захисту щодо українського імпорту.

Зараз дивляться

Крім того, буде запропоновано призупинити фінансові внески України для участі в програмах ЄС, допоки в країні залишаються фінансові проблеми.

Нагадаємо, що 2 лютого до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та 15 членів Європейської комісії для консультацій з українським урядом.

3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ключовою темою саміту Україна-ЄС буде запуск офіційних переговорів щодо членства нашої держави в блоці.