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Факти / Україна

На окупованій Луганщині якомога далі від фронту вивозять колаборантів разом із сім’ями — ОВА

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На окупованій Луганщині якомога далі від фронту вивозять колаборантів разом із сім’ями — ОВА
Фото: Depositphotos

Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області.

Вивозять якомога далі від лінії фронту.

За повідомленням Луганської обласної військової адміністрації, із середини грудня в окупантів виникли проблеми з виплатою зарплати так званим бюджетникам. Причиною затримок є відсутність у працівників російських паспортів.

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Терористична влада “ЛНР” хоче прискорити видання нових паспортів. Проте заявляють, що жителі псевдореспубліки чомусь стикаються з низкою проблем, бо не мають відповідних документів.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російський ворог все ще намагається просунутися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, проте зазнає значних втрат.

Джерело: Генштаб, Луганська ОВА

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