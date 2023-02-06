У Верховній Раді зареєстрували подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо призначення нового очільника Міністерства внутрішніх справ.

На цю посаду пропонується нинішній в.о. міністра Ігор Клименко.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук на своїй сторінці у Telegram.

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18 січня Ігоря Клименка призначили виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ України.

Такі зобов’язання на нього поклав уряд на засіданні, яке провели через авіакатастрофу в Броварах і загибель голови МВС Дениса Монастирського.

Також Факти ICTV розповідали, що відомо про Ігоря Клименка – наразі тимчасового виконувача обов’язків очільника МВС.

Джерело: Тарас Мельничук