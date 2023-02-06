Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Раді зареєстрували подання на призначення нового очільника МВС

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ігор Клименко
Фото: МВС

У Верховній Раді зареєстрували подання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо призначення нового очільника Міністерства внутрішніх справ.

На цю посаду пропонується нинішній в.о. міністра Ігор Клименко.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук на своїй сторінці у Telegram.

Зараз дивляться

18 січня Ігоря Клименка призначили виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ України.

Такі зобов’язання на нього поклав уряд на засіданні, яке провели через авіакатастрофу в Броварах і загибель голови МВС Дениса Монастирського.

Також Факти ICTV розповідали, що відомо про Ігоря Клименка – наразі тимчасового виконувача обов’язків очільника МВС.

Джерело: Тарас Мельничук

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка