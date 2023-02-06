Февраль, 06 в 18:43

В Верховной Раде зарегистрировали представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении нового главы Министерства внутренних дел.

На эту должность предлагается нынешний и.о. министра Игорь Клименко.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук на своей странице в Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter