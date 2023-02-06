В Раде зарегистрировали представление на назначение нового главы МВД
Фото: МВД
В Верховной Раде зарегистрировали представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении нового главы Министерства внутренних дел.
На эту должность предлагается нынешний и.о. министра Игорь Клименко.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук на своей странице в Telegram.
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18 января Игоря Клименко назначили исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины.
Такие обязательства возложило на него правительство на заседании, которое провели ввиду авиакатастрофы в Броварах и гибели главы МВД Дениса Монастырского.
Также Факты ICTV рассказывали, что известно об Игоре Клименко — сейчас временном исполняющем обязанности главы МВД.
Источник: Тарас Мельничук
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