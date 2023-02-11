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Україна може виграти війну проти Росії протягом року, якщо Захід надасть винищувачі. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі, американський генерал Бен Годжес.

На думку військовика, літаки можуть допомогти отримати відносно швидку перемогу Києва до кінця 2023 року. Проте зараз Україні для завершення війни може знадобитися до п’яти років, виходячи з наявного рівня військової підтримки.