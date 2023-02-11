Масована атака дронами, бої під Бахмутом: що відбувається на 353 добу війни (онлайн)
Президент США Байден здійснить візит до Польщі 20-22 лютого та зустрінеться з президентом Дудою, — речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини два оператори зв’язку вимкнуть мобільний інтернет, — Генштаб.
Італія та Франція найближчими днями оголосять про надання Україні системи SAMP-T, — прем’єр Італії.
За минулу добу на Бахмутському напрямку відбулись рекордні 54 бойових зіткнення, – речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів і майна, – прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Швейцарія не дозволила Іспанії передати зенітні гармати Україні.
Україна повернула тіла 61 полеглого захисника, – Мінреінтеграції.
Щонайменше 35 країн вимагатимуть відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-2024.