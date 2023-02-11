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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Масована атака дронами, бої під Бахмутом: що відбувається на 353 добу війни (онлайн)

Масована атака дронами, бої під Бахмутом: що відбувається на 353 добу війни (онлайн)

Президент США Байден здійснить візит до Польщі 20-22 лютого та зустрінеться з президентом Дудою, — речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини два оператори зв’язку вимкнуть мобільний інтернет, — Генштаб.

Італія та Франція найближчими днями оголосять про надання Україні системи SAMP-T, — прем’єр Італії.

За минулу добу на Бахмутському напрямку відбулись рекордні 54 бойових зіткнення, – речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів і майна, – прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Швейцарія не дозволила Іспанії передати зенітні гармати Україні.

Україна повернула тіла 61 полеглого захисника, – Мінреінтеграції.

Щонайменше 35 країн вимагатимуть відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-2024.

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Пряма трансляція
00:34 - 11 лютого

На річницю повномасштабної війни Росії проти України можуть відбутися великі події. Це анонсував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку. За його словами, агресор запам’ятає цей день.

Дмитро Кулеба

Фото: МЗС України

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00:29 - 11 лютого

Близько 18 основних бойових танків Leopard 2A6, які раніше Нідерланди арендували у Німеччини, не планують передавати Україні.

Про це заявила очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. За її словами, відповідне рішення ухвалив уряд Німеччини, посилаючись на “військові міркування”.

Leopard-1

Фото: Getty Images

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00:22 - 11 лютого

Російський диктатор Володимир Путін вже програв енергетичну війну. Про це заявив фінансист і трейдер П’єр Андюран. За його словами, найгірша з енергетичних криз вже позаду.

– Дуже високі ціни на природний газ та електроенергію в Європі негативно вплинули на стан світової економіки. Але зараз вони стабілізувалися і досягли оптимальних показників. Зник страх перед виникненням енергетичної кризи. Європа адаптувалася до умов життя без російського газу, і немає підстав для повторного повернення до нього, – заявив експерт.

електроенергетика

Фото: Depositphotos

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00:20 - 11 лютого

Україна може виграти війну проти Росії протягом року, якщо Захід надасть винищувачі. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі, американський генерал Бен Годжес.

На думку військовика, літаки можуть допомогти отримати відносно швидку перемогу Києва до кінця 2023 року. Проте зараз Україні для завершення війни може знадобитися до п’яти років, виходячи з наявного рівня військової підтримки.

– Чим швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше це закінчиться, — сказав він.

Генерал Бен Годжес

Фото: Getty Images

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00:19 - 11 лютого

Російські окупанти влучили дроном-камікадзе Shahed-136 в раніше пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у Дніпропетровській області.

Вечірня атака безпілотниками на півдні тривала майже три години. Загалом ворог запустив 12 дронів-камікадзе.

– Один влучив у раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. З масштабною пожежею боряться рятувальники. Постраждалих нема. П’ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною, – повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Фото: ГУР Міноборони України

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