Лютий, 12 в 1:22

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у суботу, що він попросив американські та канадські сили піднятися на перехоплення “нерозпізнаного об’єкта, що порушив повітряний простір Канади”, і американський F-22 збив його.

Про це канадський прем’єр написав на своїй сторінці у Twitter.

Інцидент стався за день після того, як президент США Джо Байден наказав збити інший “непізнаний об’єкт” над Аляскою, і за тиждень після того, як біля Південної Кароліни було збито повітряну кулю-шпигуна, що перетинала територію США.

Зараз дивляться

Трюдо написав, що канадські команди зараз працюють над витяганням уламків.

– Я наказав збити непізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади, – написав він.

Командування Північної Америки збило об’єкт над Юконом, а канадські та американські літаки були підняті в повітря, і американський F-22 успішно збив об’єкт, додав прем’єр Канади.

Джастін Трюдо додав, що він мав розмову з Джо Байденом щодо перетину кордону непізнаним об’єктом.

Раніше в суботу канадський телеканал Global News повідомив, що джерела в службі безпеки відстежують “ще один або два об’єкти”, які, на їхню думку, можуть бути шпигунськими аеростатами.

Джерело повідомило Fox News, що раніше непізнаний об’єкт було виявлено “над Аляскою недалеко від північного узбережжя”.

Це сталося після того, як джерела повідомили CNN, що торік військові розробили метод відстежування повітряних куль-шпигунів – незважаючи на те, що об’єкт розміром із невеликий автомобіль не було зафіксовано радаром доти, доки не опинився над Аляскою.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що об’єкт був збитий протягом години після наказу президента Джо Байдена. Після цього Пентагон направив військові вертольоти, щоб витягти його із замерзлих вод.

Офіційні особи ще не підтвердили, що це за об’єкт і якій країні він належить. Неясно, чи є він ще одним китайським аеростатом-шпигуном, подібним до того, який був збитий біля узбережжя Південної Кароліни на початку цього місяця.

Офіційні особи заявили, що він летів на висоті, потенційно небезпечній для цивільних літаків, повідомляє The New York Times.

Кілька офіційних осіб також заявили, що об’єкт розлетівся на шматки після влучання в нього ракети, що ще більше посилює загадку того, що ж насправді являє собою цей об’єкт.

Американський чиновник повідомив, що пілоти, які перехопили об’єкт, сказали, що він має циліндричну форму і на ньому немає жодних видимих засобів спостереження.

Наразі Пентагон розпочав операцію зі збору уламків з поверхні замерзлих вод біля берегів Аляски.

США почали розробляти систему виявлення аеростатів-шпигунів незабаром після вступу Байдена на посаду 2021 року, після того як китайський аеростат-шпигун ненадовго пролетів над США. Вони використовують сигнали повітряної кулі для проведення тестів, щоб визначити, де в минулому могли з’являтися інші повітряні кулі.

Те, що вони виявили, дозволило їм створити послідовний технічний метод для відстеження повітряних куль по всьому світу. Вони почали використовувати цей метод у 2022 році й досі не розкрили, як його розробили і як виявляють сигнали, повідомляє CNN.

У середу Пентагон заявив, що чотири попередні польоти китайських повітряних куль-шпигунів над США проходили над об’єктами, які могли “становити інтерес для китайців”.

Офіційні особи не уточнили, за якими маршрутами пролітали повітряні кулі і чи були американські об’єкти військовими.