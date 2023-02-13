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Факти / Україна

Загальний залп 16 Калібрів: Росія вивела в Чорне море ще один ракетоносій

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Корабель з Калібрами

Росія вивела у Чорне море фрегат з Калібрами на борту. Тому загальний залп збільшився до 16 ракет.

Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

– До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу Калібр наразі становить 16, – кажуть військові.

Вони також спостерігають збільшення кількості розвідувальних безпілотників ворога вздовж лінії фронту.

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Тому радять українцям не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих осіб, які збирають інформацію про стратегічні об’єкти – негайно сповіщати компетентні органи.

Раніше речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомляла, що станом на ранок 13 лютого у Чорному морі було два підводні ракетоносії, споряджені вісьмома Калібрами.

Вона також спрогнозувала, коли РФ може завдати нового масованого ракетного удару по Україні.

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Фото: Оперативне командування Південь

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