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Факти / Україна

Росія тримає свої кораблі у Чорному морі подалі від українських сил – Гуменюк

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Корабель з Калібрами

У Чорному морі російські війська тримають на бойовому чергуванні свої кораблі, проте розміщують їх подалі, оскільки бояться ураження українськими ракетами.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Вороже корабельне угруповання тримається дуже східніше, вони заглиблюються в більш ракетобезпечний для себе район, оскільки наративи про те, що ми очікуємо прибуття далекобійної зброї, все ж таки на них впливають. Тому ворог намагається перемістити своє корабельне угруповання глибше, у бік Новоросійська, – сказала вона.

За словами Гуменюк, наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім кораблів РФ, серед яких є носії ракет типу Калібр.

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Раніше у розвідці Норвегії повідомили, що Росія вперше за останні 30 років почала виводити в море кораблі із тактичною ядерною зброєю на борту.

Це може призвести до зниження порога ядерної ескалації у випадку зіткнення Росії та НАТО.

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Фото: ОК Південь

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