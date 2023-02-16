Вночі окупанти вдарили по Куп’янську, спалахнула пожежа – Синєгубов
Вночі проти 16 лютого російські війська завдали удару по Куп’янську Харківської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. На щастя, обійшлося без постраждалих.
– Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, зокрема два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв.м, – написав Синєгубов.
Минулої доби ворог обстрілював з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти. Крім цього, окупанти завдали авіаційних ударів по Гранову та Удах.
Внаслідок ранкових обстрілів Куп’янська 15 лютого пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди.
– Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках. Об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ Ураган село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі. Після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватних будинки, – повідомив Синєгубов.
Фото: Олег Синєгубов