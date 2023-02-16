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Факти / Україна

Вночі окупанти вдарили по Куп’янську, спалахнула пожежа – Синєгубов

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Харківська область

Вночі проти 16 лютого російські війська завдали удару по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. На щастя, обійшлося без постраждалих.

–  Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, зокрема два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв.м, – написав Синєгубов.

Минулої доби ворог обстрілював з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти. Крім цього, окупанти завдали авіаційних ударів по Гранову та Удах.

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Внаслідок ранкових обстрілів Куп’янська 15 лютого пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди.

– Також під ворожим вогнем була смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках. Об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ Ураган село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі. Після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватних будинки, – повідомив Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

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