Це квест з точки зору безпеки: як виживає прифронтова Авдіївка

Лютий, 17 в 14:32

Немає жодної вцілілої будівлі, інфраструктура повністю зруйнована, відсутні елементарні блага цивілізації – так описав гуманітарну ситуацію у прифронтовій Авдіївці Донецької області начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

– Наразі залишається близько 2,5 тис. жителів, зокрема й діти. Вода – на кілька годин на добу вмикаються насоси на свердловинах. Люди приходять набрати, але це квест з точки зору безпеки. Піти отримати гуманітарку – це також квест. Є ще кілька магазинів, які намагаються працювати, оскільки не всі потреби покриває гуманітарна допомога, – розповів він в ефірі телемарафону.

Також, за його словами, немає світла, інтернету, мобільний зв’язок працює лише кілька годин на добу, коли вишку підключають до генератора.

Щодо медичної допомоги, то є один лікар та кілька медсестер.

Зараз дивляться

– Ніби все є, але ж ми розуміємо, що тепла, газу і світла нема. Все за рахунок генераторів та буржуйок, тобто люди живуть, але це не можна назвати життям – це виживання, – підсумував він.

За даними Нацполіції, Авдіївку, як і інші міста Донецької області, постійно обстрілюють російські окупанти. Від ворожих обстрілів за останню добу постраждали 11 населених пунктів. По Авдіївці ворог вдарив із авіації.