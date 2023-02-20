Кулеба про візит Байдена в Україну: Чіткий сигнал на болота

Лютий, 20 в 14:57

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден задоволені результатами зустрічі.

Про це він повідомив у Facebook.

– Відбули історичний візит. Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера – максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться!, – написав Кулеба.

Міністр також зазначив, що відновлює своє відрядження в Брюссель, Гаагу та Нью-Йорк.

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За його словами, у Брюсселі відбудеться перша тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості.

У Гаазі пройдуть переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС. Також Кулеба візьме участь у заходах з нагоди року повномасштабного вторгнення.

– Нью-Йорк: Генасамблея, Рада Безпеки, зустрічі. Це буде про коаліцію на підтримку України, Формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення, – додав він.

Джерело: Дмитро Кулеба