Підтягнути авіацію ближче до кордонів з Україною Росія не може – Ігнат

Лютий, 20 в 15:40

Кількість ворожої авіації, стягнутої на аеродроми, не змінилася з початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

За його словами, що Росія ще до початку повномасштабного вторгнення накопичувала авіацію на аеродромах. Зараз кількість літаків та гелікоптерів не змінилася.

Зараз дивляться

– Та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, зберігається зараз: це понад 700 літальних апаратів загалом, – сказав він.

Попри те, що українські військові вже знищили майже 300 літаків і 300 вертольотів, РФ може поповнювати втрати. Водночас речник додав, що Україна знищила багато найновіших зразків ворожої авіації: Су-24, Су-25, Су-30 та Су-35, а також гелікоптер К-52.

Ігнат також наголосив, що підтягнути авіацію ближче до кордонів Росія не може.

– Підтягнути авіацію до кордонів неможливо, тому що для авіації потрібні аеродроми. Де вони були, там і є. Військове керівництво володіє інформацією про кількість техніки і загрози, які можуть виникати, – запевнив речник Повітряних сил.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що Росія накопичила 450 літаків тактичної авіації і 300 гелікоптерів за 200 км від українського кордону.

Джерело: брифінг