Окупанти перекинули підрозділи з-під Маріуполя у район Вугледара – Андрющенко
Російські війська перекинули свої підрозділи із селищ з-під окупованого Маріуполя в район Вугледара.
Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Всі підрозділи окупантів, розміщених по лінії Малоянісоль/Нікольське, за останню добу виведено та перекинуто на ділянку фронту в район Вугледару. Очікуємо збільшення кількості “хороших русскіх” у найближчі дні, – написав Андрющенко та опублікував напрямок на мапі.
Раніше Андрющенко повідомляв, що РФ збирається перекинути 5 тис. військових і 20 танків з Маріупольського району на лінію фронту – під Вугледар.
За його словами, військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя, теж приведено в стан бойової готовності.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.
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Фото: ГУР