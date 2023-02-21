Окупанти перекинули підрозділи з-під Маріуполя у район Вугледара – Андрющенко

Лютий, 21 в 13:15

Російські війська перекинули свої підрозділи із селищ з-під окупованого Маріуполя в район Вугледара.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Всі підрозділи окупантів, розміщених по лінії Малоянісоль/Нікольське, за останню добу виведено та перекинуто на ділянку фронту в район Вугледару. Очікуємо збільшення кількості “хороших русскіх” у найближчі дні, – написав Андрющенко та опублікував напрямок на мапі.

Раніше Андрющенко повідомляв, що РФ збирається перекинути 5 тис. військових і 20 танків з Маріупольського району на лінію фронту – під Вугледар.

Зараз дивляться

За його словами, військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя, теж приведено в стан бойової готовності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР