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Прискорить поставки. США можуть віддати Україні танки Abrams із власних складів

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Прискорить поставки. США можуть віддати Україні танки Abrams із власних складів
Фото: Getty Images

США розглядають варіант передання Україні танків Abrams із власних запасів.

Про це заявив перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун, пише Breaking Defense.

Зазначено, що США оголосили про відправку Україні танків M1 Abrams ще місяць тому. Водночас вони все ще вирішують, яку версію передати та чи вилучати машини з власних запасів або замовляти нові.

Зараз дивляться

Наприкінці січня, коли США оголосили про відправку Україні 31 танка Abrams, йшлося про M1A2. Для придбання мала б бути використана Ініціатива сприяння безпеці України. Тобто йшлося про закупівлю танків, а не передання зі складів.

Водночас, за словами Брауна, рішення фактично ще не прийнято.

– Потенційно це може бути комбінацією закуплених та взятих зі складів танків. У нас є Abrams на озброєнні. У нас є різні версії Abrams… і я не знаю, які саме зрештою отримає Україна, – сказав він.

Такий варіант міг би зменшити терміни постачання. Однак представник Держдепу додає, що наразі не зрозуміло, коли буде ухвалено остаточне рішення і коли ці танки можуть прибути до України.

25 січня президент США Джо Байден оголосив про передання Україні 31 танка Abrams.

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Джерело: Breaking Defense

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