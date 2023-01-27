Січень, 27 в 19:57

Терміни поставок західних танків дуже важливі для України в умовах повномасштабної війни. Тож якщо США передадуть бойові танки Abrams лише наприкінці літа 2023 року, може бути вже запізно.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Він подякував США, Німеччині та Великій Британії за рішення надати нашій державі танки.

Зараз дивляться – Але кількість танків і термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають невід’ємну, важливу роль… У нас є зброя, по якій було ухвалено рішення, а вона досі не доїхала, буває, що місяці їде ця зброя. Тому полегшення настає тоді, коли те, що партнери дають, починає працювати на захист нашої армії, – пояснив президент. На запитання, чи буде не занадто пізно, якщо танки Abrams прийдуть до серпня 2023 року, Зеленський відповів ствердно. – Занадто пізно. Але я не знаю реальної ситуації станом на цю хвилину, коли вони мають бути, коли Америка дасть нам Abrams. І я не знаю реально, коли саме прибудуть танки з Європи, – наголосив Зеленський. Для прикладу він повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон ухвалив рішення щодо надання танків кілька тижнів тому. – Емоційно це будо дуже позитивно для мене. Але в мене як у президента України під час війни немає двох тижнів, – констатував український лідер. Читайте Скільки танків потрібно Україні для наступу: Зеленський озвучив цифри Тим часом представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі повідомив американському телеканалу CNN, що постачання танків Abrams в Україну може зайняти “багато місяців”. Попри це, він запевнив, що адміністрація американського лідера Джо Байдена “не збирається гаяти час” у питанні навчання та зміцнення ланцюгів постачання, щоб українські військові були найкраще підготовлені, коли танки Abrams зрештою прибудуть до України. Водночас Кірбі не став уточнювати, чи варто Україні чекати на ці танки до кінця 2023 року. – Я не хочу вдаватися в деталі, оскільки ми все ще розробляємо плани, але це займе багато місяців, – зазначив він, додавши що німецькі танки Leopard 2 прибудуть до України “протягом короткого терміну”. Як відомо, 25 січня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні 31 американського бойового танка M1 Abrams. Водночас заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Сполучені Штати не встигнуть передати Abrams до весняного наступу Збройних сил України. Читайте США готові відправляти Україні танки Abrams, доки не закінчиться війна – Пентагон

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter