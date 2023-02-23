Лютий, 23 в 0:13

У саміті миру візьмуть участь низка країн, однак місцем проведення заходу поки що публічно не оголошено.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами 22 лютого.

– Важливо, щоб у ньому взяли участь не тільки наші партнери, а й інші країни, – сказав він.

Андрій Єрмак не назвав місце і час можливого проведення саміту, зазначивши, що “це може бути дуже несподіване місце”.

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Керівник ОПУ додав, що охочих провести саміт “багато”.

Раніше можливим місцем проведення саміту миру, на якій планувалося потримати Формулу миру президента Володимира Зеленського наприкінці лютого в Нью-Йорку.

Водночас очікується, що 23 лютого в Генасамблеї ООН пройде засідання щодо розгляду проєкту резолюції щодо російсько-української війни, запропонованого Україною та партнерами.

Напередодні прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтримала скликання Саміту миру і подякувала Володимиру Зеленському за формулу миру, запропоновану ним у листопаді 2022 року на саміті G20 на Балі.